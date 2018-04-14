В Сирии после ночного авиаудара прошли стихийные митинги в поддержку президента Башара Асада.

На кадрах, опубликованных в сети видно, что люди утром вышли на улицы Дамаска с национальными флагами и портретами главы государства.

"Дамаск реагирует на американскую бомбежку. Неужто в Америке кто-то считает, что этими обстрелами они ослабляют позиции Асада в Сирии?" - сообщил в Facebook политолог Владимир Корнилов.

Фото: facebook.com

Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.

После чего президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями США провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом.

Ранее "Страна" сообщала, что Генсек ООН Гутерреш поддержал ракетные удары по Сирии.

Также Пентагон отчитался по авиаудару в Сирии.