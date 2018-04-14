После ночного авиаудара жители Дамаска вышли на митинги. Видео
В Сирии после ночного авиаудара прошли стихийные митинги в поддержку президента Башара Асада.
На кадрах, опубликованных в сети видно, что люди утром вышли на улицы Дамаска с национальными флагами и портретами главы государства.
"Дамаск реагирует на американскую бомбежку. Неужто в Америке кто-то считает, что этими обстрелами они ослабляют позиции Асада в Сирии?" - сообщил в Facebook политолог Владимир Корнилов.
Фото: facebook.com
Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.
После чего президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями США провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом.
Ранее "Страна" сообщала, что Генсек ООН Гутерреш поддержал ракетные удары по Сирии.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!