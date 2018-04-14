Глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко прокомментировал нападение на него и потасовку, которую накануне устроили радикалы из С14 у памятника Генералу Ватутину в Киеве. Об этом передает NewsOne.

По его словам, "банда отморозков в балаклавах окружила памятник и не пускали пожилых людей возложить к нему цветы".

"Все происходило с молчаливого согласия полиции, которые вмешались только тогда, когда началась стычка с применением слезоточивого газа. В результате одна пожилая женщина, получила ожог глаз", - заявил Бойко.

Он добавил, что готовит обращение к руководству Нацполиции, с просьбой разобраться в ситуации и объяснить бездействие правоохранителей во время акта вандализма в центре Киева.

"Не секрет, что большинство радикальных организаций находится под контролем силовых структур. Известно, что С14 контролируется СБУ. Естественно, без согласия властей они не смогли бы творить такое в центре Киева", - заявил Юрий Бойко.

Ранее "Страна" публиковала видео столкновения между националистами из организации С14 и председателем фракции "Оппозиционного блока" Юрием Бойко в Мариинском парке возле памятнику генералу Ватутину.

А в сети появились фото, на которых запечатлено, как 13 апреля С14 сорвали возложение цветов к памятнику Ватутина в Киеве.