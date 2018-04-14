Персональная страница депутата и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко оказалась заблокированной Facebook через 5 часов после создания. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Сообщается, что за время существования на страницу Тимошенко успели подписаться около 2 тысяч человек. В блокировке страницы пресс-служба "Батькивщины" виняет ботов, которые массово жаловались на аккаунт.

"Первый пост Юлии Тимошенко набрал более 700 комментариев, более тысячи лайков и перепостов. Личное появление Тимошенко в соцсети вызвало большой ажиотаж. Поэтому, вероятно, страница была "забанена" из-за массовых жалоб многочисленных "ботов" Кроме того, в этот же день в Сети провокаторы начали массово создавать фейковые аккаунты Юлии Тимошенко с похожим оформлением, от имени которых были разосланы запросы на дружбу к известным политикам и журналистам", — сообщает пресс-служба.

Напомним, 13 апреля Тимошенко создала страницу в Facebook и заявила, что будет самостоятельно ее вести. Она назвала соцсети реальной силой прямого действия, которая способна собрать Майдан.

Также "Страна" разибралась, как скандал с деньгами Муаммара Каддафи, который якобы финансировал Тимошенко, может повлиять на предвыборные расклады в Украине.