В Госдуме РФ в связи с блокировкой Telegram изучат необходимость на законном уровне исключить использование VPN-сервисов. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Роскомнадзор еще не сталкивался с блокировкой такого масштаба. Сейчас мы посмотрим, потребуется ли принятие дополнительных законодательных мер, чтобы исключить использование VPN, соответственно, будем думать, как это сделать", - заявил зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

Напомним, что 13 апреля, Таганский суд Москвы постановил удовлетворить иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.

Также основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение суда о блокировке.

Он заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Однако при этом не гарантирует доступность сервиса без использования VPN.

Ранее "Страна" сообщала, что после блокировки Telegram пресс-секретарь Путина зарегистрировался в ICQ.