Генсек ООН отреагировал на ракетные удары США, Франции и Британии



В ООН прокомментировали авиаудары по Сирии. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Так, Генсек Антониу Гутерреш призвал союзные войска США, Франции и Великобритании действовать в соответствии с Уставом ООН.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - отметил Гутерреш.

Он добавил, что не осуждает атаку на Сирию, уточнив, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон отчитался по авиаудару в Сирии.

Отметим, что Сирия заявила, что продолжит "борьбу с террористами" несмотря на удары США.