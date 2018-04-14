В США умер кинорежиссер Милош Форман. Он скончался после непродолжительной болезни. Чешскому и американскому кинорежиссёру и сценаристу было 86 лет, передает чешский сайт Novinky.

Фото: novinky.cz

О смерти режиссера сообщила его жена.

"Его уход был спокойным, и он все время был окружен его семьей и его ближайшими друзьями", - рассказала она и добавила, что последнее прощание пройдет в тесном семейном кругу.

В США Милош Форман легально мигрировал из Чехословакии после событий 1968 года. Был двукратным обладателем "Оскара" за лучшую режиссуру, три Золотых Глобуса и премии BAFTA в той же категории.

Форман в 2013 году был награжден премией Гильдии режиссёров Америки за деятельность в течение всей жизни.

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