Укргидрометцентр дал прогноз погоды на субботу, 14 апреля. Об этом сообщается на странице метеорологов в Facebook.

Так, сегодня в Украине ожидается погода без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь с грозами.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура 14-19 градусов тепла в западных регионах. В Одесской и Николаевской температура поднимется до 20-24 тепла.

В Киеве будет тепло 17-19, ночью температура опустится до 4-6 градусов с отметкой плюс.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Ранее народный синоптик Наталья Диденко рассказала о прогнозе погоды на ближайшие выходные и следующие, которые будут 21-22 апреля.

"Киев в ближайшие выходные и на следующей неделе побудет в теплой погоде. Похолодание с вероятностью ночных заморозков - со следующих выходных, с 21-22 апреля. Прогноз - предварительный, будет уточняться", - отметила она.

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала новый атмосферный фронт, который изменит погоду в Украине.

Также "Красавец Мартин" принесет в Украину на выходные сухую и теплую погоду.