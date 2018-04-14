Командование Вооруженных сил Сирии заявило, что армия страны и ее союзники "продолжат искоренять терроризм в Сирии, несмотря на ракетные удары США, Великобритании и Франции". Об этом сообщает агентство SANA.

"Главное командование ВС Сирии подтверждает, что армия продолжит защищать Сирию и ее граждан. Подобные нападения никогда не помешают ВС Сирии и союзным силам продолжать искоренять вооруженные террористические группировки по всей территории республики. Эта агрессия только увеличит нашу решимость защищать суверенитет и безопасность родины и граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли около 100 авиаударовы по Сирии. Как заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, удары нанесли по целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.

"Страна" проанализировала подробности и последствия ракетного удара.

Также мы публиковали фото и видео ночной атаки в Сирии.