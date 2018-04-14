Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увеличение доходов в декларации Владимира Путина за 2017 год. Об этом сообщает "Интерфакс".

Со слов Пескова, Путин обогатился, продав недвижимость.

"Да, продал участок (земельный - Прим. Ред.)", - объяснил Песков.

Напомним, что в 2017 году Путин заработал 18,73 млн рублей. Однако, перечень движимого и недвижимого имущества главы Кремля не изменился.

Так, Путин по-прежнему владеет земельным участком площадью 1500 кв. м, квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м.

В пользовании Путина также находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м. В собственности Путина также два раритетных автомобиля "ГАЗ М21", внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал декларацию за 2017 год.

Также Минфин хочет заставить всех состоятельных украинцев подавать ежегодные декларации.