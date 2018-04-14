Министерство финансов США готовит санкционный список против украинских чиновников. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский со ссылкой на собственные источники.

По его словам, в "черный список" попадут чиновники, приближенные к президенту Петру Порошенко и "Народному фронту".

"Появление такого списка - это реакция "международных партнёров" на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа", - говорит Дубинский.

"Со стороны Порошенко в список попадают Игорь Кононенко, Олег Гладковский, Александр Грановский. А также еще несколько чиновников, которые являются оффшорными кошельками "Укрпроминвеста", - добавил журналист.

"Со стороны же Арсения Яценюка (лидер Народного фронта - Прим.Ред.), по предварительным данным, санкции будут введены против нардепа Сергея Пашинского, его заместителя по комитету Рады безопасности и обороны Винника (и Пашинский, и Винник считаются людьми, близкими к секретарю СНБО Александру Турчинову - Прим.Ред.), Мартыненко, ключевой спонсор НФ. Отдельно будет стоять Виктор Медведчук", - сообщил Дубинский.

Он отметил, что после появления такого списка нынешние руководители Украины "будут выбиты из политического процесса Украины".

"После чего ни о втором сроке Порошенко, ни о политических перспективах Яценюка сотоварищи уже не будет и речи", - предполагает Дубинский.

Напомним, недавно в Киеве разразился новый скандал с Сергеем Пашинским - главой комитета Рады по безопасности и обороне. Издание "Новое время" написало, что Пашинский является одним из кураторов украинской военной промышленности, а его сын Антон занимает руководящий пост в компании, продающей оружие за рубеж.

В ответ Пашинский назвал критическую статью о себе в журнале "атакой на обороноспособность Украины.

Как сообщала "Страна", начиная с 2014 года США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.