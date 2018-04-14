Сегодня ночью США и их союзники отстрелялись по Сирии. Удар был нанесен неожиданно, хотя в России о нем судя по всему знали: накануне появились сведения, что Москва предупредила о нем Дамаск.

Возможно, поэтому обстрел Сирии так и не стал спусковым крючком для войны между Америкой и Россией в регионе. В Москве заявили, что американские ракеты не входили в зону действия российской ПВО, а сообщений об ущербе россиянам нет.

При этом часть ракет, которые метили в сирийские объекты, по заверениям Дамаска, была сбита. Таким образом атака носила скорее показательный, чем военный характер. Поставив точку по крайне мере в этом эпизоде противостояния.

Украинцы в соцсетях следили за этим конфликтом от самого его начала: ведь при настоящей войне между Россией и США Украина бы стала самым первым ее объектом. Поэтому после американской атаки в Сирии они начали активно комментировать его результаты.

"Если не получится - ударят где-нибудь посильнее"

Посол Украины в США Валерий Чалый перепостил видео обращения Трампа к нации по сирийскому вопросу и написал:

"Официальное заявление об атаке против Башара Асада. Первый раз перепощиваю здесь твит Президента США Дональда Трампа. Но это именно тот случай, когда так нужно сделать".

Глава "Народного фронта" Арсений Яценюк согласился с Трампом и одобрил бомбежку.

"Решение Соединенных Штатов, Великобритании и Франции нанести удар против основных химических объектов в Сирии является правильным ответом на преступления против невинных людей.

Есть красные линии, которые нельзя переходить. Это - также четкий сигнал Президенту Путину, который готовится к своей кровавой инаугурации", - написал Яценюк в Facebook.

А вот пропрезидентский блогер Олег Пономарь назвал удар символическим и без ущерба для Дамаска. По его мнению, Трамп преследует цель решить с помощью этого обстрела внутренние проблемы, связанные с активизацией "кремлингейта".

"В итоге видим символический удар без ущерба для режима Асада. И тогда возникают вопросы о мотивах.

Если вы читали мой вчерашний пост о личном адвокате Трампа Коене и несколько дней назад пост о том как можно уволить Мюллера (для этого нужно уволить зама Генпрокурора Розенстайна сначала. Назначить на его место нового зама, который затем уволит Мюллера, так как Розенстайн отказывается это делать), тогда у вас немного сложится картинка и с Сирией.

Так вот, после обысков у Коена стало известно, что Коен врал год назад о том, что он не был в августе 2016 года в Праге и не встречался (так как не был) там с представителями Москвы с целью помочь Трампу стать президентом. Год назад Коен (и Трамп вслед за ним) говорили, что это фейк и Коен в те дни был в США со своей семьей и всё это происки врагов (его и Трампа) и тд. Сегодня ФБР и Мюллер имеют доказательства того, что Коен был 29 августа 2016 года в Праге.

И второе важное о Рашагейт, что "случайно" может случиться именно в эти дни. Есть слухи, что Розенстайн может быть уволен Трампом в ближайшие дни (очень надеюсь, что этого не произойдет).

Выводы делайте сами".

Журналист Денис Попович считает ночной обстрел "показательной поркой Путина".

"Это очень серьезный удар по имиджу Путина, как союзника Асада. Сейчас нанесен только пробный удар крылатыми ракетами. Способность сирийских ПВО отразить настоящий налет без помощи российских средств оцениваю, как минимальную.

Сейчас наверняка будет перерыв, в течение которого попытаются о чем-то договориться. Например, о выдаче Асада. Если не получится - ударят где-нибудь посильнее. И так по нарастающей".

"Выпустили пар"

С Поповичем частично согласен и политолог Руслан Бортник. По его мнению, США пытаются доказать Сирии и союзникам России (включая потенциальных) ее неспособность защитить их от ударов Запада. Такой мессидж можно прочитать в ночном обстреле Сирии.

"Ночью США бомбили не Сирию, а старый миропорядок и амбиции России. Ракеты принесли послание о том, что союз с РФ не является гарантией безопасности, а российская ПВО ограничено эффективна. При чем удары до проводения расследования (комиссия ОЗХО начнет работу только в субботу) и серьезных доказательства демонстрирует, что система международного права не функционирует - доминирует только пещерное право сильного.

И это плохо для слабых ... для нас. Трамп ещё немного выиграл времени во внутриполитическом конфликте, мировая военно-политическая нестабильность повышается, РФ для сохранения имиджа попытается ответить..."

Журналист "Страны" Валерия Ивашкина пишет, что Украине повезло - не мы, а Сирия является местом, где Америка пытается сохранить лицо.

"США, Великобритания и Франция нанесли удар по Дамаску. Не по центру города, не по важным объектам вроде правительства, расположения сирийского командования или российских войск. Удар пришёлся на второстепенные объекты в периферийней зоне провинции Дамаск и Хомс. Вероятно, это объекты, которые связаны с сирийской химической программой, которую в 2013 году требовали свернуть. Когда была история с предыдущей химатакой в Хан-Шейхуне, Сирию обвинили в том, что эту самую программу не свернули.

Была химатака или не было? Если была, кто ее произвёл? В Думу как раз должна прибыть с проверкой комиссия Всемирной организации по запрещению химического оружия. Но часть сегодняшних ракет были направлены как раз в этот район. Зачем?

Зачем Ассаду проводить химатаку, когда он выигрывает войну?

С другой стороны, если у вас есть неопровержимые доказательства ужасной химатаки, почему вместо полноценного удара получается какая-то шоу-программа?

На вызывающую множество вопросов химатаку реагируют сомнительной эффективности авиаударом.

Похоже, в военном деле тоже наступила эпоха постправды.

И нам очень повезло, что театр военных действий для усмирения России и сохранения лица Америки находится в Сирии, а не в Украине".

Политолог Дмитрий Корнейчук видит в случившемся "договорняк" между Россией и США.

"После недели согласования с Путиным "куда именно бахнуть", отвода всей российской и сирийской боевой техники подальше от мест ракетного удара, Трамп дал команду стрельнуть по каким-то "обьектам по производству химоружия и складам их хранения". Точнее - пустым зданиям.

А не стрелять Трамп уже не мог для окончания этого цирка вокруг Сирии. Демократы и республиканцы не поняли бы. Да и устраивалось же шоу для того, чтобы показать: Трамп - это "ястреб", но готовый договариваться. А не агент Кремля, как клевещут.

В общем, "Большая сделка" идет по плану. С виду - имитация "холодной войны". На практике - реальные договорености Трампа и Путина с взаимной координацией действий".

Позже он добавил: "Удар Трампа по Сирии был такой неожиданный и страшный, что даже Пескова или Лаврова не разбудили. И только посол России в США Антонов не спал (в Вашингтоне было 9 вечера) и имитировал праведный гнев".

Журналист Валерий Калныш намекнул, что США не достигли желаемого ночным обстрелом.

"Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого", - написал он в Facebook.

Журналист Анатолий Шарий тоже считает, что гора из намерений в итоге родила мышь.

"Самые крутые ракеты в мире полетели сбивать ракеты коалиции, топить корабли, но передумали. Потому что надо быть умнее. Смиреннее. А вдруг война? Смирение и терпение. Зачем обещали? Ну так, обещали. Давайте не вспоминать, кто там что обещал. Надо вперед смотреть. У сильных и отвечающих за слова впереди много чего интересного...".

Политолог Михаил Павлив считает, что Трамп нанес удар из соображений личного рейтинга.

"В данном конкретном случае меня интересует только одно - сколько человеческих жизней обменяли на пару процентов к рейтингу поддержки Дональда Федоровича Трампа где нибудь эдак в Алабаме.

О новый чудный мир пост-пост правды".

Блогер Максим Гольдарб пишет, что стороны согласовали удар - и это лучше, чем если война разразилась на самом деле.

"Выпустили пар, одни как бы показали силу и выполнение твиттерных обещаний, а другие, будучи предупрежденными первыми, ко всему приготовились и не пострадали, но театрально возмутились и пригрозили на всех дипломатических уровнях.

Иначе...Думаю, территорией Сирии не ограничится".