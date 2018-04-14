В сети опубликовали фото и видео авиударов союзных войск по Сирии. Кадры атаки пользователи публиковали в Twitter.

Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии, связанных с программой создания химического оружия.

Первой целью был район Дамаска с научно-исследовательским центром, который принимает участие в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия.

Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, что армию Асада обвинили в применении химоружия под Дамаском.

Также армия Греции не станет принимать участия в военной операции против Сирии.