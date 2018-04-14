За минувшие сутки в зоне АТО противник 43 раза проводили обстрелы. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

"В частности, на Луганском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по нашим укреплениям под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие — неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы — вблизи Светлодарска", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Донецком направлении с 82 мм минометов обстреляны позициии ВСУ около Опытного и Каменки.

Также из гранатометов огонь вели по укреплениям вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов — неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты "Бутовка", а из вооружения БМП — в районе Талаковки, Каменки и Богдановки.

Также под огонь из стрелкового оружия попали бойцы ВСУ Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты "Бутовка", Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки — велся снайперский огонь.

"В результате вражеских обстрелов один защитник Украины получил ранение. Пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - добавили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/ato.news

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