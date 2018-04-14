Российская Федерация прокомментировала авиаудар по Сирии. Об этом сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова в Twitter.

"Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - сообщил дипломат.

В сообщении отмечено, что оскорбление президента РФ Владимира Путина "неприемлемо и недопустимо" со стороны США.

"США - производитель крупнейшего в мире арсенала химического оружия - не имеют морального права обвинять другие страны", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/RusEmbUSA

Ранее "Страна" сообщала, что США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии.

Также армия Греции не станет принимать участия в военной операции против Сирии.