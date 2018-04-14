США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по Сирии
США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по Сирии. Об этом передает Al Jazeera.
Как заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, удары нанесли по целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.
Установлено, что цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, который принимает участие в разработке и производстве химического оружия.
В Хомсе союзные войска разбомбили хранилище химоружия.
Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт, отметил Данфорд.
Министр обороны США Джон Мэттис добавил, что нынешний авиаудар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.
Ранее "Страна" сообщала, что Совет безопасности ООН решает, что делать с Сирией.
Также удар по Сирии может вызвать войну с Россией и Ираном.