США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по Сирии. Об этом передает Al Jazeera.

Как заявил глава комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, удары нанесли по целям, связанных с сирийской программой создания химического оружия.

Установлено, что цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, который принимает участие в разработке и производстве химического оружия.

В Хомсе союзные войска разбомбили хранилище химоружия.

Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт, отметил Данфорд.

Министр обороны США Джон Мэттис добавил, что нынешний авиаудар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет безопасности ООН решает, что делать с Сирией.

Также удар по Сирии может вызвать войну с Россией и Ираном.