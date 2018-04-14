США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетный удар по Сирии.

Об ударе предупредили лидеры всех трех стран. Они пообещали, что обстрел будет точечным и коснется только мест предполагаемого хранения химического оружия.

О масштабе нанесенного ущерба на данный момент ничего не известно. Точно известно, что под него не попал ни один российский объект, а ПВО РФ официально не участвовала в отражении удара.

Сирийские власти говорят о том, что сбили основную часть ракет.

"Страна" собрала всю имеющуюся на данный момент информацию по этому удару.

Словесная артподготовка

Первым об ударе сообщил президент Дональд Трамп.

"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада", - заявил он.

"Объединенный американский, британский и французский ответ на эти жестокости (власти Башара Асада) будет включать все инструменты национальной мощи: военные, экономические и дипломатические", - подчеркнул президент США.

Президент США пояснил, что Америка не добивается "бесконечно долгого" присутствия своих войск в Сирии, но военный ответ США станет "продолжительным", если Дамаск не прекратит использовать химоружие.

Как пояснил президент, США "не способны очистить мир от зла или действовать везде, где правит тирания". Он добавил: "мы попытаемся сделать (Ближний Восток - ред.) лучше, но это беспокойное место. США будут партнером и другом. Но будущее региона - в руках его жителей".

После него нанесение ударов подтвердили британский премьер Тереза Мэй и французский президент Эмманюэль Макрон.

Удар по Дамаску и Хомсу

Сразу после заявлений в Дамаске прозвучал ряд взрывов. США обстреляли столицу Сирии крылатыми ракетами "Томагавк", сообщает агентство Reuters.

По предварительной информации, ударам подверглись район Барзех, где сосредоточены научные центры (намек на химоружие), а также аэропорт Дамаска.

Сирия заявила, что для обороны страны задействованы системы ПВО. Чуть позже, государственное ТВ сообщило, что вблизи Дамаска сбиты 13 ракет.

Целями атак стали военные базы ВС Сирии в разных провинциях страны, заявили в коалиции. Так, Великобритания сообщила, что четыре самолета "Торнадо" с базы на Кипре нанесли удары по складам химоружия примерно в 20 км от города Хомс.

Отработала также и французская авиация. Видео опубликовал Twitter Елисейского дворца.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Как сообщает телеграм-канал "Вестник Дамаска", ракетные удары были также нанесены по базе аль-Хальхаль в Сувейде (юго-запад Сирии), исследовательским центам в городе Масиаф (северная провинция Хама) и по штаб-квартире "Хезболлы" в аль-Кусейре.

Около 6 утра по Киеву в Пентагоне заявили о завершении удара. Глава ведомства Джеймс Мэттис уточнил, что на этот обстрел было потрачено в два раза больше ресурсов, чем при атаке в 2017 году (по идее - около 100 ракет). Целями были якобы выбраны предприятия по разработке и производству химоружия.

"В прошлом году Асад не принял сигнал. Сегодня мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку", - сказал он.

По его словам, это была разовая акция. Но, в случае необходимости, она повторится.

Как реагировала Сирия

В Дамаске также сообщили о завершении ракетных ударов США, Франции и Великобритании.

Телеканал Al Arabiya отмечает, что власти Сирии до начала ударов США и союзников эвакуировали людей и технику из районов, по которым в субботу нанесли удары.

Официальные сирийские СМИ сообщили, что военным удалось сбить большое количество запущенных по их стране ракет, однако точные данные не приводятся.

Так в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, сирийская армия сбила 13 ракет, передает национальное агентство SANA со ссылкой на жителей города.

Телеканал Al Jazeera со ссылками на информацию сирийского государственного телевидения сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам. Утверждается, что все ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты.

Утром сирийское информагенство Сана опубликовало "умиротворенные" фотографии утреннего Дамаска и подписало их - "Утро в Дамаске сильнее их агрессии и терроризма".

Реакция России

Сразу после атаки на нее отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что те, кто обстрелял столицу Сирии "заявляют о своей исключительности".

"Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар.

За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности", - написала она в Facebook.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что удар по Сирии не останется без последствий.

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них – на Вашингтоне, Лондоне и Париже", - сказал дипломат.

Что же касается российских военных, то они заявили, что выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО. То есть, формально россияне даже не стали сбивать ракеты западной коалиции.

Что означает удар по Дамаску

Как и прогнозировала "Страна", западные страны выбрали модель ограниченного удара, который не задевает интересов России и Ирана в Сирии, а также сомнителен с точки зрения реального ущерба противнику.

Громкие заявления до и после удара только подчеркивают более информационный, нежели военный характер акции. А сдержанная реакция РФ говорит о том, что ее сил в Сирии удар, скорее всего, не коснулся.

Также интересно демонстративное заявление, что Россия американских ракет не сбивала, а ПВО Сирии наоборот отчиталось об успешной работе.

При том, что работать могла реально российская ПВО, основной акцент в Москве сделали на своей отстраненности от процесса, отдав все лавры Дамаску. Иными словами, РФ и США максимально дистанцировались друг от друга при ночном инциденте в Сирии.

Как видим, угрожающая риторика США и остального Запада, что в Сирии, что в КНДР, заканчивается, как правило, демонстративными акциями, не имеющими большого смысла с военной точки зрения. Видимо, вступать в открытое военное противостояние с сопоставимым противником Вашингтон пока не готов.

Все это означает ужесточение "холодной" фазы противостояния Вашингтона и Москвы. А для Сирии - ожидание новой фазы обострения с американцами. Например, в Идлибе, который Асад, скорее всего, будет штурмовать после Восточной Гуты.