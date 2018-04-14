Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зарегистрировался в ICQ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он пояснил, что пока пробует и тестирует этот мессенджер. Песков зарегистрировался в нем в пятницу вечером.

"Пока просто пробуем и смотрим", - сказал он.

Ранее Песков сказал, что после блокировки Telegram в Кремле найдут альтернативу этому сервису. ICQ ранее хвалил и советник президента по интернету Герман Клименко.

Речь идет о мессенджере, разработанном еще в середине 90-х годов и некогда популярном в России, однако со временем утратившим свою ценность.

Как сообщалось, после блокировки Telegram, в Сети начали публиковать мемы про конного Павла Дурова.

Отметим, что российские провайдеры начнут блокировать Telegram c 16 апреля.