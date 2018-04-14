После блокировки Telegram пресс-секретарь Путина зарегистрировался в ICQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зарегистрировался в ICQ. Об этом сообщает "Интерфакс".
Он пояснил, что пока пробует и тестирует этот мессенджер. Песков зарегистрировался в нем в пятницу вечером.
"Пока просто пробуем и смотрим", - сказал он.
Ранее Песков сказал, что после блокировки Telegram в Кремле найдут альтернативу этому сервису. ICQ ранее хвалил и советник президента по интернету Герман Клименко.
Речь идет о мессенджере, разработанном еще в середине 90-х годов и некогда популярном в России, однако со временем утратившим свою ценность.
Как сообщалось, после блокировки Telegram, в Сети начали публиковать мемы про конного Павла Дурова.
Отметим, что российские провайдеры начнут блокировать Telegram c 16 апреля.
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