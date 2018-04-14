Похищенную в 1988 году в Нью-Йорке картину Марка Шагала "Отелло и Дездемона" наконец вернут владельцам.

Об этом сообщает New York Post.

"Похищенное произведение искусства нашли в прошлом году после того, как владелец галереи в Вашингтоне отказался приобрести картину", - идет речь в сообщении.

Как рассказали в ФБР, картину "Отелло и Дездемона", нарисованную в 1911 году, похитили из квартиры Эрнеста и Роуз Геллеров с более десятка других произведений искусства и ювелирных изделий.

В 2017 году к галеристу обратился мужчина со штата Мэриленда, который хотел продать эту картину. Однако эксперт посоветовал продавцу обратиться к правоохранителям по поводу подтверждения права собственности.

По данным ФБР, мужчина получил картину в конце 1980-х или в начале 1990-х годов от другого человека, которого и подозревают в ее похищении.

Временный "владелец" много лет хранил полотно на своем чердаке в специальной раме, изготовленной со стойки дверей и фанеры.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине мая картину Пабло Пикассо выставят на аукцион Christie's за $70 миллионов.

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