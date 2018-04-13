Корабли ВМФ РФ не присутствуют в Тартусе постоянно, никакого выхода из порта из-за ожидания удара, как писали СМИ, не было. Об этом сообщил в пятницу военно-дипломатический источник, передает ТАСС.

"Пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ. С этой целью российские боевые корабли совершают регулярные заходы в Тартус. Но после всегда возвращаются в море для выполнения задач по предназначению", - сказал он.

Источник также сообщил, что корабли и подлодки ВМФ России следят за ударными кораблями и субмаринами США и НАТО в Восточной части Средиземного моря.

"В последнее время боевые корабли и подводные лодки оперативного соединения ВМФ России осуществляют непрерывное отслеживание с близкой дистанции ударных кораблей и подводных лодок ВМС США и их союзников по НАТО в Восточной части Средиземного моря", - сказал он.

Источник отметил, что владение полной информацией о подводной, надводной и воздушной обстановке в восточной части Средиземного моря - одна из основных задач оперативного соединения ВМФ. "Тем более это касается всех случаев приближения и маневрирования кораблей иностранных флотов в ближней морской зоне сирийского Тартуса", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что атомный авианосец и ракетные суда ВМС США отправились на Ближний Восток.