На скандальном полигоне "Широкий лан", где недавно случился смертельный пожар, в Николаевской области проходит масштабное строительство военного лагерного городка. Видео с высоты птичьего полета опубликовало "Военное телевидение Украины".

В комплекс включены не только казармы, но и большая столовая. Строительство пока продолжается, его планируют завершить до конца осени.

Видео: Youtube.com/Військове телебачення України

Напомним, Минобороны приняло решение построить новый лагерный городок в селе Михайловка Николаевской области за 353 млн гривен для надлежащего размещения военных в ходе учений на полигоне "Широкий лан".

Как сообщала "Страна", в Минобороны нашли офицеров, которые ответят за скандал на полигоне "Широкий лан"

После скандала в СМИ на скандальном полигоне Широкий Лан начались "покращення"

Стали известны подробности пожара на скандальном полигоне "Широкий Лан", при котором погиб военный, восемь человек пострадали.