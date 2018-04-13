Генеральный директор государственного предприятия "Укрвакцина" Андрей Макаренко, подозреваемый в растрате 1,5 млн гривен, отстранен от должности на 2 месяца и отправлен под ночной домашний арест. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и отстранил на 2 месяца от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен государственных средств", - указано в опубликованном сообщении.

Также суд обязал Макаренко сдать загранпаспорт и возложил на него процессуальные обязанности.

Как сообщала "Страна", после ряда смертей у Супрун стали завозить в Украину вакцины от ботулизма и столбняка.

Напомним, что в феврале в Украину ускоренно доставили 220 тысяч вакцин от кори, паротита и краснухи.