В Раховском районе Закарпатской области в реку Шакурка снесло автомобиль вместе с людьми. Спасателям сообщили об этом 12 апреля в 14:15.

К месту происшествия на спецавтомобили поспешили спасатели государственного пожарно-спасательного поста пгт Великий Бычков.

Об этом сообщает Галицький Кореспондент со ссылкой на информацию местных спасателей.

Выяснилось, что во время отдыха мужчина решил помыть свой "Мерседес". Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки. В салоне с водителем был его малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки.

Сотрудники ГосЧС подъехали ближе к потерпевшим, насколько это позволяли условия. С помощью лестницы спасатели сначала доставили на берег мальчика, а потом помогли и отцу. После того, как люди уже находились в безопасности, спасатели, при помощи буксировочного троса вытащили из водяной ловушки и транспортное средство.

Спасатели вытащили пострадавших, а потом и машину. Фото: gk-press.if.ua/

Никто из пострадавших медицинской помощи не нуждался.

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