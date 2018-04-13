Основатель заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram Павел Дуров выложил в Instagram фотографию себя на белом коне.

"Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото.

Пользователям сети активно начали делать мемы:

Фото: twitter.com/JuliVesna

Фото: twitter.com/lentaruofficial

Фото: twitter.com/faddei_frodo

Фото: unian.net

Как сообщала "Страна", юристы Telegram обжалуют блокировку мессенджера на территории России.

По состоянию на утро 13 апреля представители правозащитной группы не получили ни иска, ни определения суда о принятии иска к производству и подготовке к судебному заседанию, а адвокат Telegram обратился в Таганский суд Москвы с просьбой отложить заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений и предоставить копию иска Роскомнадзора, но не получил ответа.

Напомним, как Дуров прокомментировал блокировку Telegram в России.