Странам Африки грозит продовольственный кризис из-за поражения важной продовольственной культуры маниоки заболеванием, которое называют растительной Эболой.

Об этом сообщает AFP.

"Новая болезнь, которая поражает маниоку, получила название «эбола для растений», может повлечь острый продовольственный кризис в Африке", - передает агентство прогноз исследователей.

Африка является наибольшим в мире производителем маниоки, которая составляет 57% мирового урожая, на который рассчитывают около 800 миллионов людей.

Маниока, еще известная как кассава, - пищевое корнеплодное тропическое растение, третий по распространенности источник углеводородов в тропических странах и важный продукт для фермерства.

В последние годы растение поражает заболевание "коричневой полосы", которое вызывает потерю 90-100% зараженных культур, из-за чего получило громкое название "Эбола для растений".

Напомним, что согласно докладу ООН, в Африке вымрет большинство видов животных к концу века.

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