В случае начала военных действий против Сирии со стороны США, Великобритании и Франции сирийская армия встанет на защиту своего суверенитета.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН 13 апреля заявил Постоянный представитель Сирии Башар Джафари, передает Укринформ.

"Если США, Великобритания и Франция нападут на нас, то мы не будем иметь другого выхода, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает право на легитимную самооборону", - сказал Джафари.

Он отметил, что Сирия "не позволит никому нарушать свой суверенитет". "Это не угроза, а предупреждение", - добавил дипломат.

Как сообщала "Страна", Путин предупредил Макрона о "непредсказуемых последствиях". Президенты России и Франции выразили удовлетворение в связи с направлением в Думу экспертов ОЗХО и поручили министрам обороны и иностранных дел "поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки". Из-за новостей по Сирии цена на нефть показала рекордный рост.

Напомним, что сирийские войска освободили от исламистов всю Восточную Гуту под Дамаском.