Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время телефонного разговора с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном сообщил, что вооруженные силы Греции не будут участвовать в возможной военной операции в Сирии.

Об этом в пятницу сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), передает ТАСС.

По его данным, Ципрас осудил применение химического оружия, если оно имело место, и подчеркнул необходимость усилий по мирному урегулированию в Сирии. Особое внимание было уделено роли и действиям Турции в регионе.

Напомним, в понедельник американский президент Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.