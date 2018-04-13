В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства".

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, соответствующий законопроект, инициированный премьер-министром Владимиром Гройсманом, зарегистрирован в пятницу под №8270. Профильным комитетом определен комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Текст законопроекта в настоящее время на сайте Верховной Рады отсутствует.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства на заседании в среду, 11 апреля.

Гройсман заявил, что этот законопроект установит жесткую ответственность для тех, кто скупает голоса, фальсифицирует результаты выборов.

"Мы рассмотрим проект закона об ответственности за нарушение избирательного законодательства. На самом деле мы должны подготовиться к очередным выборам президента весной следующего года, и очередным выборам парламента, которые состоятся осенью следующего года", - заявил премьер.

Гройсман также выразил надежду, что еще на текущей сессии Верховной Рады этот закон будет одобрен народными депутатами.

В частности, данный законопроект предусматривает, что приоритет будет предоставляться тем правонарушениям, которые влияют на результаты выборов. В то же время, будут декриминализированы некоторые нарушения, которые не могут повлиять на результаты выборов.

Документ предлагает освободить от ответственности тех нарушителей, которые сообщат о фактах нарушения избирательного законодательства.

Среди прочего, проект закона предлагает ввести санкцию в виде лишения свободы до 2-х лет за незаконный вброс бюллетеней, за нарушение тайны голосования членом избирательной комиссии, кандидатом или наблюдателем, за получение избирателем неправомерной выгоды за активное или пассивное влияние на результаты выборов.

Также до 6 лет лишения свободы предлагается усилить санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды (сейчас до 3-х лет). К такой выгоде предлагается включить также спиртные напитки и продукты питания.

Кроме того, правоохранители получат возможность осуществлять негласные следственные действия для сбора доказательств для привлечения к ответственности лиц за нарушения избирательного законодательства.

Также впервые вводится ответственность за подкуп кандидата.