Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков пообещал ему предоставить свои предложения о следующей встречи в письменном виде. На текущий момент письма от своего российского коллеги представитель США не получал.

Об этом он сказал в пятницу, 13 апреля во время специального брифинга для иностранных журналистов в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Я считаю, что наша дискуссия, которая состоялась в январе, была конструктивной. Тогда мой российский коллега пообещал изложить все на бумаге и сообщить нам, когда он будет готов к следующей встрече. Этого пока не случилось", - заметил американский дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что ожидает от российской стороны ответа на предложения США, озвученные и обсужденные во время последней встречи.

"Мы надеемся, что Россия имеет желание сделать это", - отметил американский представитель.

Волкер также выразил понимание, что определенная пауза в процессе переговоров могла возникнуть из-за президентских выборов в России, а также продолжающихся изменений в российском правительстве.

Комментируя изменения в руководстве американского Государственного департамента, Волкер заметил, что во время своей работы имел шанс "обсудить пару раз" украинский вопрос с Майком Помпео, который сейчас проходит процедуру утверждения в Сенате на должность госсекретаря.

Последняя встреча в формате Волкер-Сурков состоялась 26 января в Дубае. Тогда стороны не пришли к единой позиции о дальнейшем урегулировании ситуации, однако "договорились продолжать диалог".

"Страна" разбиралась, как повлияют на политику России санкции и обвал рынков.

Как сообщала "Страна", Кремль напомнил Киеву о последствиях получения летального оружия из США. Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил о том, что поставкой Javelin в Украину американские власти не ограничатся.