Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер объявил, когда приедет в Киев и на Донбасс
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговорного процесса по Украине Курт Волкер намерен посетить Украину в середине мая.
Об этом он заявил во время специального брифинга в пятницу, 13 апреля в Вашингтоне для иностранных журналистов, передает Укринформ.
"Мы сейчас прорабатываем дать, и это будет примерно середина мая", - отметил представитель США.
Он уточнил, что планирует посетить Киев, а также восточную часть Украины, где происходит противостояние. В то же время, американский представитель не стал детализировать, с кем и где он планирует встречаться во время пребывания в Украине.
Это уже будет седьмой визит спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам переговорного процесса по Украине.
Как сообщала "Страна", спецпредставитель США Волкер признался, что его новая встреча с Сурковым пока не планируется.
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