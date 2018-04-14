Дипломаты США выразили обеспокоенность сообщениями о радиоактивном загрязнении на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Обеспокоенные сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванное приспешниками России на Донбассе - это большой риск для здоровья людей и окружающей среды. Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее ОБСЕ сообщала, что некоторые насосы шахты "Юнком" на Донбассе могут отключить уже завтра, и поэтому шахта постепенно будет затоплена. Затопление шахты грозит загрязнением почвы и подземных вод.

Фото: twitter.com/usembassykyiv

Как сообщала "Страна", в Чернобыле задержали сталкеров, которые залезли на радиоактивный могильник. Отмечается, что на КПП "Зеленый Мыс" полицейским удалось обнаружить троицу молодых из Киева и столичного региона, которые вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны.

Ранее пограничники задержали экстремала из Азербайджана, пытавшегося прорваться в зону отчуждения ЧАЭС.