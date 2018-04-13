Начиная с 2014 года США выделили почти 1 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны. Об этом сказал заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем, выступая на 11 Киевском форуме по безопасности, передает УНН.

"Сегодня, я хочу повторно подтвердить поддержку США суверенитета Украины, ее территориальной целостности. Россия оккупировала Крым, создала конфликт на Донбассе, нелегально используя свои военные силы. Но мы не должны смириться с этой агрессией. Наоборот, мы не имеем права не принимать российскую оккупацию и аннексию украинской территории, не принимать ее дестабилизирующие действия в отношении Украины и попытки отобрать у ее граждан право выбирать свою судьбу", - подчеркнул Карем.

США и партнеры будут продолжать оказывать давление на Россию, пока она не начнет в конце концов придерживаться своих минских обязательств, подчеркнул он.

"Наши санкции останутся в силе, пока Москва не отреагирует на принятые меры, и санкции, связанные с Крымом, останутся на месте, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. США, по-прежнему стремятся к глубокой перестройки оборонных возможностей Украинский сил и преодоления препятствий на пути в НАТО. С 2014 года мы предоставили почти миллиард долларов на помощь Украине в области безопасности ", - сказал Карем.

Как сообщала "Страна", Путин решил выплатить помощь бывшим военным в Крыму по украинским законам.

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