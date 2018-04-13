По мнению астрофизиков, в направлении Земли движется звезда, которая в конечном итоге приведет к гигантским взрывам во всей нашей системе звезд. Гравитационный эффект такого полета может даже привести к уничтожению Солнечной системы.

Об этом сообщает Interia.

Звезда Глизе 710 из созвездия Змеи - это объект, масса которого составляет около 0,6 массы Солнца, но ее характерная особенность заключается в том, что она приближается к Земле со скоростью нескольких десятков километров в секунду.

Сейчас она находится на расстоянии 63 световых лет от Земли, но вероятность сближения орбиты Глизе 710 с нашей системой составляет 86%.

Новая звезда может пройти вблизи орбиты Плутона, но не ранее чем за 1450000 лет. Астрофизики утверждают, что такие приближения блуждающих звезд уже имели место в истории астрономических наблюдений, в том числе и во время существования Солнечной системы. В течение последних двух миллионов лет к нам приближались девять звезд.

Однако некоторые исследователи высказывают серьезные сомнения в правильности вычислений по орбите звезды Глизе 710.

Как сообщала "Страна", рядом с Землей пролетел астероид размером с многоэтажку. Согласно прогнозам специалистов, в будущем новых пролетов этого астероида мимо Земли ожидать не следует.

Напомним, что с 11 по 15 апреля Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра.