Государственная пограничная служба Украины не пропустила российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова, сценический псевдоним Мот, из РФ на территорию Украины, сообщает помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Кто интересовался репером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года", - написал Слободян на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Фото: facebook.com/oleh.slobodyan

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