Поставщики газа в Украине обязаны создавать страховой запас "голубого топлива" в размере 10% от запланированных объемов поставки потребителям на следующий месяц.

Такой размер страхового запаса был утвержден вступившим в силу постановлением Кабмина от 21 марта 2018 года № 255, передает ЮрЛига.

Такой запас предусмотрен на случай наступления на рынке природного газа кризисной ситуации, уровни которой определены Национальным планом действий.

Как сообщала "Страна", Финляндия выдала все необходимые разрешения для строительства "Северного потока-2". Финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода "Северный поток-2", общая протяженность которого составит более 1200 км.

Напомним, что Россия не отказывается использовать ГТС Украины после 2019 года - Новак.