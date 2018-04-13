Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 569/5311/17 по иску военного пенсионера к ПФУ о признании противоправным и отмене решения.

Постановление по делу № 569/5311/17 было вынесено 3 апреля 2018 года.

Истец является военным пенсионером по выслуге лет и получает пенсию в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

В 2014-2016 годах истец проходил военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах. В дальнейшем истец заключал контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах.

Решением ГУ ПФУ установлено, что у истца, который получает пенсию за выслугу лет, за период прохождения военной службы в Вооруженных Силах по контракту образовалась переплата пенсии в размере более 19 тыс. грн. Управление Пенсионного фонда решило осуществлять взыскание с пенсии истца в размере 10% пенсии ежемесячно до полного погашения переплаты.

Истец требовал отменить это решение и обязать ПФУ вернуть незаконно удержанные средства.

Суд первой инстанции и апелляционный суд удовлетворили требования истца.

Суды исходили из того, что на момент подписания истцом контракта о прохождении гражданином военной службе в Вооруженных Силах действовал особый период, а поэтому за ним сохраняются гарантии предусмотренные положением ч. 3 ст. 2 Закона.

ВС рассмотрел кассационную жалобу ПФУ об отмене постановления суда первой инстанции и определения апелляционного суда по этому делу и оставил ее без удовлетворения исходя из следующего.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона пенсионерам из числа военнослужащих и лиц, получающих пенсию по данному Закону, в случае призыва их на военную службу по мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, в Вооруженные Силы, другие образованные в соответствии с законами воинские формирования, органы и подразделения гражданской защиты во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения выплата пенсий не прекращается.

ВС установил, что все контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах, заключенные сроком на 6 месяцев являются заключенными в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, и не существуют вне особого периода.

Следовательно, на всех лиц, заключивших такие контракты должны распространяться нормы вышеуказанной статьи и выплата пенсионного обеспечения таким лицам, если они получают пенсию, не должна прекращаться.

Верховный Суд сформировал правовую позицию, согласно которой за гражданами Украины, которые являются военными пенсионерами и имеют подписанные контракты на прохождение военной службы во время особого периода, сохраняются гарантии по выплате пенсий, предусмотренные положением ч.3 ст. 2 Закона.

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