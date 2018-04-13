Представители Минобороны России нашли в сирийском городе Дума людей, которые принимали участие в съемке постановочного ролика о химической атаке 7 апреля.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передают Ведомости.

"Минобороны России обладает многочисленными доказательствами, что 7 апреля в Думе была осуществлена именно спланированная провокация с целью введения в заблуждение мирового сообщества. Ее подлинная цель сегодня всем понятна - спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии", - заявил Конашенков.

Он напомнил, что в основе обвинений со стороны западных стран лежит видеоролик, снятый в больнице Думы, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители.

"Однако удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в интервью жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали.

"Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в городе Дума", - сказал официальный представитель российского военного ведомства.

"По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи, и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись", - говорится в заявлении Минобороны.

"Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов", - сказал Конашенков.

"Еще раз подчеркиваю: это люди, которые стали непосредственным участниками съемок этих псевдороликов", - отметил он.

"Сегодня в распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", - сообщил представитель Минобороны России.

Напомним, что Пентагон обещает проинформировать Конгресс в случае начала атаки на Сирию.

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