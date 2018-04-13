Президент Украины Петр Порошенко обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой отправить в Украину специалистов, которые оценят возможность и условия для работы в случае принятия решения о направлении в страну охранной миссии Организации.

"Я лично обратился к генеральному секретарю ООН с тем, чтобы на восток Украины была направлена специальная оценочная миссия, которая должна оценить стоимость, численность и другие условия для начала практической работы", - сказал украинский президент в эфире телеканала "Прямой".

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко заявил, что миротворцы на Донбассе будут разоружать сепаратистов.

Ранее появились первые очертания плана установления мира на Донбассе - миротворцы без НАТО, но с белорусами.

Также Порошенко назвал точную дату завершения АТО на Донбассе.