При Министерстве социальной политики Украины создадут Комиссию по вопросам отнесения рекламы к социальной. Соответствующий приказ № 488 вступил в силу 13 апреля.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Согласно утвержденному Положению новая Комиссия является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом для рассмотрения обращений рекламодателей об отнесении рекламы к социальной.

В ее состав входит не менее 8 сотрудников Минсоцполитики, в том числе госсекретарь Министерства, который по должности является председателем Комиссии.

Основной формой работы нового органа являются заседания, проводимые не реже 1 раза в месяц. Кворум составляет 2/3 от числа членов Комиссии, а решения принимаются простым большинством от числа присутствующих на заседании.

По итогам рассмотрения обращений Комиссия принимает предложения об отнесении рекламы к социальной либо об отказе в отнесении рекламы к социальной, которые оформляются протоколом заседания. Данные предложения служат основанием для составления соответствующего заключения, оформляемого приказом Минсоцполитики.

Персональный состав комиссии пока не утвержден и, следовательно, фактически работу она пока не начала.

Как сообщала "Страна", в Twitter запретили рекламу криптовалют. Аналогичный запрет у Google вступает в силу с июня 2018 года.

Отметим, что платежный сервис Google Pay снял серию рекламных видео в метро Киева.