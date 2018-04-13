В пятницу вечером президент Украины Петр Порошенко дал интервью журналистам украинских телеканалов.

В непродолжительном диалоге главы государства с представителями средства массовой информации речь шла о безопасности на Донбассе, размещении миротворцев ООН в регионе, переформатировании АТО и проведении безопасных местных выборов на не контролируемых территориях.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил, что обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой направить на Донбасс специальную миссию для оценки стоимости, численности и необходимых сроков для разворачивания миротворцев.

Как сообщалось, несколько дней назад Петр Порошенко в Германии обсудит с Меркель ввод миротворцев ООН на Донбасс

Еще мы писали, что Коломойский в Женеве рассказал Ложкину и Боголюбову, что Порошенко больше не будет президентом.