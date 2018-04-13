На запланированной встрече глав Германии, Франции и Украины в Аахене в мае нынешнего года будет рассмотрены, в частности, вопросы безопасности. Об этом рассказал президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканал.

"Конечно, когда президента Украины приглашают в Аахен, там будет присутствовать больше количество международных лидеров, и там будут проведены консультации в том числе и относительно вопросов безопасности", - сказал президент.

По словам президента, не существует никаких Аахенских "троек" или "двоек".

"Есть факт, когда Украина будет использовать любые международные форматы, начиная от Генеральной ассамблеи ООН, Совета безопасности ООН. Недавно было принято постановление ЮНЕСКО о наблюдении за абсолютно грубым поведением России на территории оккупированного Крыма, решение Совета по правам человека ООН, решение относительно международного суда. Все международные площадки - для защиты национальных интересов Украины", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции, которые должны состояться в Аахене в мае 2018 года.

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