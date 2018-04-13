Синоптик Наталья Диденко рассказала о прогнозе погоды на ближайшие выходные и следующие, которые будут 21-22 апреля.

"Киев в ближайшие выходные и на следующей неделе побудет в теплой погоде. Похолодание с вероятностью ночных заморозков - со следующих выходных, с 21-22 апреля. Прогноз - предварительный, будет уточняться", - написала она в Facebook.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в субботу, 14 апреля, в большинстве областей Украины будет сухо и тепло, лишь в западных областях, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами дожди. В воскресенье, 15 апреля, небольшие дожди возможны в северных областях. Этому причиной антициклон Мартин.

Ранее "Страна" сообщала, что на западе обещают грозовые дожди.

Также синоптик показала, как антициклон вытеснит из Украины облачность и дожди.