В Немирове двое мародеров выкапывали останки жертв нацистов в поисках драгоценностей
Двое мародеров выкапывали останки жертв нацистов, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать. Они искали золотые драгоценности.
Мародерству помешали местные, которые заметили неизвестных людей и вызвали полицию, передает УНИАН.
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в Немирове были убиты около 8 тысяч евреев. На памятнике уничтоженным евреям надпись: "Вечная память погибшим от рук немецко-фашистских извергов 24 мая 1943".
Также Долинского возмутил тот факт, что в сообщении полиции об акте вандализма говорится о могиле мирных жителей Немирова.
"И ни слова о евреях", – подытожил он.
Видео: youtube.com/ТСН
Как сообщала "Страна", в США задержаны десятки мародеров, грабивших дома после "Ирмы".
В американском штате Флорида полиция округа Майами-Дейд задержала 28 человек за мародерство и грабежи во время урагана "Ирма", который обрушился на юго-восточное побережье США.
Напомним, что когда в Киеве на рынке "Юность" снесли МАФы с товаром на руинах орудовали мародеры.