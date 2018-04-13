Двое мародеров выкапывали останки жертв нацистов, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать. Они искали золотые драгоценности.

Мародерству помешали местные, которые заметили неизвестных людей и вызвали полицию, передает УНИАН.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в Немирове были убиты около 8 тысяч евреев. На памятнике уничтоженным евреям надпись: "Вечная память погибшим от рук немецко-фашистских извергов 24 мая 1943".

Также Долинского возмутил тот факт, что в сообщении полиции об акте вандализма говорится о могиле мирных жителей Немирова.

"И ни слова о евреях", – подытожил он.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", в США задержаны десятки мародеров, грабивших дома после "Ирмы".

В американском штате Флорида полиция округа Майами-Дейд задержала 28 человек за мародерство и грабежи во время урагана "Ирма", который обрушился на юго-восточное побережье США.

Напомним, что когда в Киеве на рынке "Юность" снесли МАФы с товаром на руинах орудовали мародеры.