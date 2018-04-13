Специальный представитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков не имели дополнительных контактов после январской встречи.

Волкер сообщил об этом, отвечая в пятницу брифинге, передает ТАСС.

Нового раунда очных переговоров между ними также пока не намечено.

Как сообщала "Страна", Кремль напомнил Киеву о последствиях получения летального оружия из США.

Поставки США летального оружия Украине могут привести к негативным последствиям. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают", - цитирует издание Дмитрия Пескова.

Напомним, что Сурков написал о ждущих Россию веках геополитического одиночества. "Будет трудно, но интересно".