Цены на нефть поднимаются, завершая неделю максимальным ростом с июля прошлого года, на опасениях эскалации конфликта в Сирии.

Поддержку рынку в пятницу оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым, ОПЕК близка к цели снижения избытка предложения нефти на мировом рынке, пишет MarketWatch.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру выросла на $0,37 (0,51%) - до $72,39 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,18 (0,27%) - до $67,25 за баррель.

С начала этой недели Brent выросла в цене на 7%, WTI - почти на 8%.

Согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), страны, не входящие в ОПЕК, в марте исполнили сделку ОПЕК+ по сокращению добычи на 90%, страны ОПЕК - на 163% благодаря Венесуэле и Африке.

В марте страны ОПЕК снизили добычу на 200 тыс. б/с - до 31,83 млн б/с, минимальных за три года.

Согласно расчетам МЭА, Венесуэла, где продолжается экономический кризис, снизила добычу нефти в марте до 1,49 млн б/с по сравнению с 1,55 млн б/с. Нигерия и Ливия, не участвующие в соглашении, незначительно снизили добычу нефти в марте по сравнению с февралем - с 1,68 млн б/с до 1,65 млн б/с и с 1,03 млн б/с до 0,99 млн б/с соответственно.

По прогнозам МЭА, запасы нефти в странах ОЭСР могут снизиться до среднего пятилетнего уровня к маю. В настоящее время уже наблюдается дефицит нефтепродуктов, сообщает МЭА.

Ранее сообщалось, что сегодня началось заседание Совета Безопасности ООН по химатаке в Сирии.