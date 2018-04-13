Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера рассказала "Стране", как проходит ее голодовка в СИЗО.

Когда мы связались с Верой, она как раз пыталась добиться свидания с Надей и выяснить, как ее самочувствие, потому что сестру увезли в больницу: ей стало плохо.

"Голодовку в украинской тюрьме Надежда проводит в более жесткой форме, чем в российской", - рассказала Вера.

Если тогда Савченко принимала специальные смеси, то в СИЗО СБУ у нее рацион более скудный.

"Сейчас Надежда пьет только воду и чай без сахара. И все, - рассказывает Вера. - Вода разная - минеральная и просто сырая или кипяченная. Если чередовать сорт воды, то меньше тошнит. Еще сигареты. Но Надежда перешла на более легкие - Прилуки синие".

Ранее Вера Савченко говорила, что у ее сестры начались проблемы с желудком, спазмы и рвота. И Надежда уже похудела на 10 килограмм.

Напомним, 22 марта Верховная Рада по представлению генпрокурора Юрия Луценко лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.

К слову, 13 апреля Савченко не смогла пройти судебно-психологическую экспертизу на полиграфе: процедуру прервали, потому что у Надежды началась тахикардия и поднялась температура.

Также мы писали, что ради проверки на полиграфе Савченко согласилась приостановить голодовку на три дня.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит с Надеждой Савченко и почему о ней говорят все меньше.