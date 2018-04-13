Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 16 апреля 2018 г до уровня 26,124909 грн/$1 по сравнению с 25,986350 грн/$1 на 13 апреля 2018г.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,145 грн/$1 с 26,015 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,13-26,16 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 13 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,1249 грн/$1 с 25,9864 грн/$1. Торговый оборот составил $434,3 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $452,3 млн.

Как сообщала "Страна", Goldman Sachs спрогнозировал рост курса гривни до конца года.

А вот в НБУ ранее отказались давать прогноз по курсу гривни.