В Луганской области двух мужчин-рабочих били и держали на цепи. Их сумели освободить сотрудники полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В Рубежанский отдел полиции за помощью обратился местный житель, который рассказал о том, что по приказу владельцев дома, которые наняли его и еще четырех мужчин выполнять ремонтные работы в доме и хозяйственных постройках, его удерживали на цепи, били, пытали и насильно принуждали работать на них.

"Трое суток держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, не угодивших им и не справившихся с ремонтными работами", - говорится в сообщении.

Этот факт внесен в ЕРДР по ч. 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы). Установлен организатор - хозяйка дома, и другие фигуранты уголовного преступления. Продолжается проведение следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фото:lg.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Поліція Луганщини

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