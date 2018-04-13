На украинском рынке яблока наблюдается снижение цен. Об этом свидетельствуют данные "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Как отмечают аналитики, идти на такие меры садоводы Украины вынуждены, несмотря на то, что запасы указанных фруктов в хранилищах уже порядком истощены.

Так, только с начала недели яблоко в украинских хозяйствах подешевело в среднем на 12%. Сегодня производители готовы заключать сделки по 10-17 грн/кг в зависимости от сорта, калибра и объема партии. Для сравнения, неделю назад цены на яблоки в Украине стартовали от 12 грн/кг.

Негативный ценовой тренд игроки рынка связывают с ослаблением спроса на эту продукцию. Кроме того, качество яблока в хранилищах стремительно ухудшается, что также вынуждает фермеров снижать цены.

Однако добавим, что на данный момент цены на яблоко в Украине в среднем в 1,7 раза выше, чем в такой же период 2017 года.

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