Президент Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

"Я думаю, что не через месяц, а оно должно измениться – раскрою тайну – 30 апреля", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу, отвечая на вопрос, когда именно будет переформатирована АТО в операцию Объединенных сил.

"Думаю, что на сегодняшний день это кардинально меняет операцию управления военной структурой. Антитеррористическая операция находится под руководством Службы безопасности Украины", - добавил глава государства.

Ранее президент заявил, что более 40 стран готовы присоединиться к миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Еще отметим, что по словам президента, миротворцы на Донбассе будут разоружать сепаратистов.