Футбольный клуб "Скендербеу" обжаловал решение Албанской футбольной ассоциации лишить команду чемпионства в сезоне-2015/16. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию, передает ТСН.

Вердикт албанской федерации признан таким, который превышает юрисдикцию организации.

За это команда была отстранена на 10 лет от еврокубков.

Напомним, что в текущем сезоне "Скендербеу" выступал на групповом этапе Лиги Европы в одной группе с "Динамо".

Ранее сообщалось, что албанский клуб обвинили в договорных матчах. Суд насчитал полсотни таких поединков.

Также Скендербеу выплатит штраф в один миллион евро.

Столь суровое наказание было вынесено впервые в истории УЕФА, по итогам расследования, которое выявило факт договорных встреч.